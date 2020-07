Neste momento, as 14 espécies estão a ser analisadas quanto ao potencial enzimático, antibacteriano, antioxidante e antitumoral. Resultados preliminares revelam que algumas destas espécies são potencias fontes de antibióticos, capazes de inibir o crescimento de bactérias patogénicas clínicas, incluindo bactérias multirresistentes.

Os trabalhos decorrem no âmbito da tese de doutoramento de Micael Gonçalves, intitulada “Fungos marinhos: diversidade e potencial biotecnológico”, sob orientação de Artur Alves, professor do Departamento de Biologia da UA (DBio) e investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), e de Ana Cristina Esteves, professora da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa, investigadora do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde. Num contexto em que são raros os estudos sobre fungos marinhos, dois objetivos fundamentais motivam toda a atividade que decorre nos laboratórios MicroLab e FunPlantLab, do DBio e CESAM: desvendar a biodiversidade oculta relativa a fungos marinhos em Portugal e avaliar o seu potencial na produção de compostos bioativos relevantes.

Micael Gonçalves (centro) e os seus orientadores créditos: UA

Estes estudos estão já publicados em diversas revistas de âmbito internacional, como a Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Mycologia e Mycokeys.

Recentemente o grupo descreveu um novo género e 14 novas espécies de fungos marinhos para a ciência, encontrados ao longo da nossa costa e na Ria de Aveiro. Alguns nomes das espécies são alusivos, por exemplo, a Portugal, como Penicillium lusitanum, outros, à Ria de Aveiro, como Trichoderma aestuarinum, ou ainda alusivos a Aveiro (Parasarocladium alavariense). Outras seis novas espécies vão ser descritas ainda este ano.