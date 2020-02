A décimo quinta edição do Simpósio Internacional de Aleitamento Materno anualmente promovido pela Medela, empresa suíça com mais de 50 anos de experiência em tudo o que se relaciona com o aleitamento materno e com presença em mais de 100 países, reunirá nos próximos dias 26 e 27 de março os mais prestigiados investigadores neste campo.

Este encontro científico realiza-se em Lisboa, após as edições realizadas noutras cidades europeias, como Copenhaga, Viena, Veneza, Madrid, Paris ou Londres. A última edição do Simpósio congregou em Londres mais de 450 profissionais de saúde.

Durante dois dias, os profissionais relacionadas com o aleitamento materno, entre os quais se destacam pediatras, enfermeiros especialistas, neonatalogistas e profissionais da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) dos hospitais, dispõem de um ponto de encontro onde podem atualizar conhecimentos, trocar opiniões e aceder aos mais recentes avanços obtidos com a investigação.

O XV Simpósio Internacional de Aleitamento Materno vai ser articulado em torno de três eixos de atuação: as últimas recomendações práticas baseadas na investigação, os componentes específicos do leite materno e a importância do leite materno nas UCIN.

Deste modo, nove oradores de reconhecido prestígio internacional irão abordar questões tão relevantes como a prevenção da obesidade com o aleitamento materno, as consequências sanitárias e o custo da alimentação com o leite materno em recém-nascidos com muito baixo peso ao nascimento, a contribuição dos lípidos do leite materno para o desenvolvimento cerebral do bebé e outros resultados na saúde ou o papel que, atualmente, desempenham os bancos de leite materno na UCIN, entre outros.

O prazo de inscrição para o XV Simpósio Internacional de Aleitamento termina no próximo dia 20 de março.