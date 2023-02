O secretário regional da Saúde e do Desporto, Clélio Meneses, referiu que o serviço de atendimento urgente em Ponta Delgada - que entretanto já funciona nos outros concelhos da ilha de São Miguel, está a ser construído “para situações de gravidade moderada ou de menor gravidade, exatamente para que haja uma multiplicidade de respostas”.

Clélio Meneses esteve hoje, na Unidade de Saúde de ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, presente na assinatura dos contratos de mais sete médicos que vão reforçar o Serviço Regional de Saúde na ilha de São Miguel.

O secretário regional exemplificou que, no concelho de Vila Franca do Campo, “uma grande parte dos utentes não são do concelho, havendo pessoas de outros concelhos que ali se deslocam e não vão ao hospital exatamente por perceberem que a sua situação não é de uma gravidade que exija cuidados hospitalares”.

Clélio Meneses considera que “foi um erro, há cerca de 10 anos, ter deixado de existir serviço de atendimento urgente em Ponta Delgada, concentrando tudo no hospital”.

O secretário regional da Saúde anunciou, também, que se vai proceder a um levantamento das pessoas que realmente possuem médico de família na ilha de São Miguel, uma vez que há utentes que figuram como beneficiando deste serviço médico, mas que na prática não o têm.

De acordo com o titular da pasta da Saúde, os sete médicos que vão reforçar o Serviço Regional de Saúde “vão ficar distribuídos pela ilha de São Miguel em zonas que estão mais carenciadas como Nordeste, Povoação, Ginetes e Maia”, visando dar uma “resposta cada vez mais próxima, rápida e eficaz no âmbito daquilo que são os cuidados de saúde primários”.

Clélio Meneses destacou, por outro lado, uma nova resposta que a Unidade de Saúde de ilha de São Miguel está dar em termos de prestação de serviços de cuidados paliativos, transitando para este serviço dois médicos de medicina geral e familiar.

Para além do serviço de atendimento urgente, a Unidade de Saúde de ilha de São Miguel já promove consultas complementares e extras diárias para libertar a pressão do Hospital do Divino Espírito Santo.