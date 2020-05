“Haverá uma regra geral: nos espaços públicos, sempre que possível, é preciso manter uma distância de dois metros e o uso de máscara deixa de ser obrigatório. Se duas pessoas caminharem lado a lado, é recomendado o uso de máscara”, anunciou o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, à imprensa.

As novas medidas preveem também que as lojas deixam de ser obrigadas a limitar o número de clientes e as igrejas o número de fiéis, sempre na condição do respeito pela distância de dois metros entre pessoas.

Os concertos ao ar livre e as reuniões de até 150 pessoas passam a poder realizar-se.

A partir do fim de semana seguinte, 6 de junho, cinemas, teatros, salas de espetáculos e recintos desportivos podem reabrir ao público, mas, nestes espaços, o uso de máscara é obrigatório.

Mantêm-se fechados discotecas e clubes noturnos.