Numa mensagem televisiva ao país, Pedro Sánchez disse que, “infelizmente”, os casos diagnosticados e o número de mortes vão aumentar nos próximos dias, que serão “muito difíceis”, apelando a toda a população para “ficar em casa”.

“É importante o confinamento em casa. Cada contágio que não se produz rompe a cadeia da propagação e evitamos mandar pessoas para o hospital”, disse o chefe do Governo.

Sánchez insistiu na necessidade de se “ganhar tempo” para preparar o sistema sanitário para vencer a batalha contra a pandemia da COVID-19.

“Faremos o que faça falta e quando faça falta” para vencer esta pandemia, assegurou o chefe do Governo, que considerou a situação atual como a pior que o país atravessa desde a Guerra Civil espanhola.

Pedro Sánchez pediu aos espanhóis para não se deixarem “vencer pelo medo” e apelou repetidamente para ficarem em casa: “Não é o medo que nos faz ficar em casa, é a coragem”.

A Espanha registou nas últimas 24 horas 324 mortos com o novo coronavírus e um aumento de 4.946 no número de infetados, de acordo com a atualização feita pelas autoridades de saúde do país a meio do dia.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início do surto, o país teve um total de 24.926 casos da pandemia da COVID-19, dos quais 1.326 morreram e 2.125 foram curados.

A região mais atingida pela COVID-19 é a de Madrid, com 8.921 infetados e 804 mortos, seguida pela da Catalunha (4.203 e 122), a do País Basco (1.725 e 85) e a da Andaluzia (1.515 e 40).

A Espanha é o terceiro país com mais casos da COVID-19, a seguir à China e à Itália e depois de ter ultrapassado o Irão em número de infetados.

O Governo espanhol decidiu há precisamente uma semana instaurar o “estado de emergência” e aprovou medidas que incluem a proibição de todos os cidadãos de andarem na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou à farmácia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 12.000 morreram.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.