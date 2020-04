A pitiríase versicolor é uma infeção fúngica superficial da pele, causada pelo fungo Malassezia furfur. Afeta sobretudo adolescentes e adultos jovens e é mais frequente nas estações quentes do ano (primavera-verão) e em climas tropicais. As explicações são da médica Helena Toda Brito, especialista em Dermatologia no Hospital Lusíadas Lisboa.

O que é o Malassezia furfur? O fungo Malassezia furfur é um constituinte normal da flora cutânea, habitando na pele de cerca de 20% das crianças e mais de 90% dos adultos, habitualmente sem causar problemas. Em determinadas situações, ocorre proliferação excessiva do fungo causando doença. Não ocorre transmissão do fungo de pessoa para pessoa, pelo que a doença não é contagiosa. Como se manifesta a infeção? Clinicamente, a pitiríase versicolor manifesta-se pelo aparecimento de manchas na pele que podem apresentar várias cores: mais frequentemente, as manchas são hipopigmentadas (mais claras do que a restante pele), embora também possam ser hiperpigmentadas (mais escuras), avermelhadas, rosadas ou cor de salmão. As manchas localizam-se preferencialmente no tronco, podendo estender-se para o pescoço e braços. Apresentam habitualmente descamação fina e podem provocar prurido ("comichão") ou ser assintomáticas. Costumam ser arredondadas, múltiplas e inicialmente pequenas, confluindo progressivamente em lesões maiores. Quais são os fatores de risco? Determinados fatores podem contribuir para aumentar o risco de doença: clima quente e húmido, pele oleosa, transpiração excessiva, sistema imunitário fraco e utilização de cremes ou roupa oclusivos (que não permitem a pele respirar). Como é feito o diagnóstico? Habitualmente o diagnóstico é realizado apenas pela observação clínica pelo médico dermatologista. Em alguns casos, pode ser necessária confirmação do diagnóstico através de luz de Wood ou exame micológico. Qual é o tratamento? Na maioria dos casos o tratamento é realizado com antifúngicos tópicos (em champôs, sabonetes, loções ou cremes). Nos casos mais extensos, recorrentes ou resistentes ao tratamento, pode ser necessário o tratamento com antifúngicos orais. Algumas medidas simples podem ajudar a acelerar o tratamento e prevenir as recorrências: - não utilizar produtos dermocosméticos oleosos no corpo, preferindo os produtos oil-free; - preferir roupas largas (para diminuir a transpiração); Qual o prognóstico? O problema da pitiríase versicolor é essencialmente estético, não causando problemas maiores de saúde. A probabilidade de recidivas é elevada, especialmente nas pessoas que vivem em locais quentes e húmidos. As explicações são da médica Helena Toda Brito, dermatologista no Hospital Lusíadas Lisboa.