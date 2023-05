O Distinguished Gentleman's Ride, que começou em 2012, na Austrália, é um evento global, realizado por todo mundo, onde se unem motociclistas clássicos e de estilo ‘vintage’ para um passeio de mota.

A ideia é “angariar fundos para a pesquisa do combate ao cancro da próstata e também para questões de saúde mental masculina”, disse hoje, numa conferência de imprensa, em Coimbra, o coorganizador da iniciativa Pedro Pires.

Os motociclistas que queiram participar no percurso apenas têm de fazer uma inscrição, gratuita, no ‘site’ https://www.gentlemansride.com/, até ao dia do evento.

É também através desse ‘site’ que os interessados podem fazer os seus donativos.

O programa inclui uma concentração dos motociclistas para um momento de confraternização, na Praça do Comércio, no centro de Coimbra, na Baixa da cidade, no dia 20 de maio, às 15:00, estando previsto, para o dia seguinte, o passeio com saída do mesmo local, pelas 11:30.

O percurso, com cerca de 15 quilómetros, termina na Praça das Cortes, em Santa Clara, em Coimbra, na margem esquerda do Mondego.

A iniciativa, que conta atualmente com 86 inscritos, já angariou até ao momento 2.239 euros.

“Coimbra tem vindo a ser a terceira cidade do país que mais participantes junta”, sublinhou Pedro Pires.

O evento destinado a motas clássicas, ‘vintage’, conta este ano, pela primeira vez, com possibilidade de participarem motas elétricas no estilo clássico.

Existem duas condições para os condutores - que venham “vestidos a rigor” e que sejam “cavalheiros”.

Há várias cidades em Portugal que participam nesta causa, no entanto, Coimbra tem tido o seu lugar “preponderante na qualidade de motos que apresenta e no número de inscritos”.

Para a presidente da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC), Assunção Ataíde, trata-se de “uma iniciativa que tem a ver com a saúde. […] Quanto mais sensibilizarmos a sociedade para esta problemática, no fundo, mais evitamos para que esta problemática seja cada vez mais dominante. É uma atividade para alertar a população na saúde preventiva”.

A APBC e a Câmara Municipal de Coimbra são parceiras da iniciativa.