A sessão de 10 dias, durante a qual o Parlamento habitualmente ratifica por grande maioria as decisões do Partido Comunista, deveria começar a 5 de março.

Mas o Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular (ANP, Parlamento) reunir-se-á na próxima semana para "deliberar sobre um projeto de adiamento da terceira sessão anual parlamentar", informou a Xinhua.

A agência de notícias do governo não explicou o motivo do possível adiamento, mas uma decisão neste sentido é aguardada em função da epidemia do novo coronavírus, que provocou mais de 1.770 mortes na China e deixou 70.500 infetados desde dezembro. O vírus propagou-se a todo o território. Mais de 600 casos foram registados em quase 30 países.

Praticamente toda a província de Hubei (centro), onde a doença surgiu, está em quarentena desde 23 de janeiro, com 56 milhões de habitantes isolados do mundo.