“Estamos a tentar se familiarizar com esta nova realidade, reinventando uma nova forma perante esta situação. É triste termos de passar o Ramadão isolados e sem poder jejuar lado a lado”, disse à Lusa o Sheik Abdul Magid António, representante do Conselho Islâmico em Nampula, a província mais populosa do país, com cerca de 5,7 milhões de habitantes.

Com as mesquitas fechadas por imperativo do decreto do estado de emergência, devido à covid-19, a “oração noturna” e a “quebra de jejum” depois do pôr do sol são todas feitas em casa, apenas com a família e num ambiente diferente do tradicional.

“A religião tradicionalmente incentiva a inteiração social e é triste não termos como interagir neste momento. Mas a comunidade está gradualmente entender que são restrições necessárias”, acrescentou.

O Ramadão é o nono mês do calendário islâmico e o quarto dos cinco pilares do Islão, sendo que, durante o período, os muçulmanos devem jejuar desde o nascer até ao por do sol.