“Nunca é demais relembrar os portugueses que é fundamental adotar um estilo de vida saudável e praticar atividade física, independente da idade. As recomendações da Organização Mundial da Saúde determinam que a duração aconselhada é de 30 minutos diários de atividade física moderada ou intensa para os adultos e 60 minutos diários para crianças e jovens”, frisa Leonor Prates, Diretora do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do HFF.

Para Rui Nabeiro, comendador da Delta Cafés, “esta é uma iniciativa que muito nos orgulha. Faz parte do nosso compromisso social ajudar na divulgação e promoção de campanhas que permitam melhorar a vida dos portugueses, pelo que acreditamos que esta parceria é mais um passo nesse sentido”.

O Dia Mundial da Atividade Física visa promover a prática de atividade física junto da população, assim como mostrar os benefícios do exercício físico.

O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do HFF tem como objetivo “reabilitar”, ou seja, “voltar a habilitar” os doentes referenciados com doenças do foro dos sistemas neuromuscular, cardiopulmonar ou musculoesquelético.

Para atingir este objetivo o serviço está organizado em equipas de reabilitação multidisciplinares constituídas por fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, neuropsicólogos e técnicos assistentes, contando com a participação e envolvimento do doente e da família.