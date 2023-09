"A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) aconselha os cidadãos a recusarem a oferta de pacotes turísticos que prometem procedimentos milagrosos em tempo recorde. Um dos países mais procurados é a Turquia, num fenómeno que surgiu no ano passado e que, inclusive, deu origem à criação do hashtag turkishteeth nas redes sociais. Reino Unido, Espanha, mas também Portugal, são exemplos de países onde os aliciadores atuam, prometendo dentes brancos, perfeitamente alinhados, em tempo recorde e a preços muito mais baratos do que nos países de origem", informa a OMD em comunicado.

Um dos casos mais recentes em Portugal ocorreu em abril, quando a OMD e a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) identificaram em flagrante um profissional não habilitado a aliciar doentes num hotel no Porto para realizarem tratamentos médicos dentários na Turquia.

"Face aos casos crescentes de abcessos, infeções, tratamentos desnecessários e de qualidade duvidosa e outros problemas dentários registados em diferentes países europeus, em pessoas a quem lhes é prometido um determinado tratamento e acabam por sofrer intervenções inadequadas, como a colocação de coroas dentárias, a OMD considera fundamental que os cidadãos adotem comportamentos preventivos e devidamente esclarecidos que ajudem a evitar riscos desnecessários", lê-se na nota.

“Os jovens adultos portugueses, mas não só, são os principais alvos desta tendência perigosa. São utilizadores ávidos das redes sociais e são expostos aos diferentes influencers, como foi o caso do Reino Unido, em que ‘estes agentes’ tiveram um papel desastroso na disseminação destes tratamentos milagrosos e acabaram por causar sérios riscos à saúde”, afirma Miguel Pavão, bastonário da OMD, reforçando: “Como nestes casos não existe o devido acompanhamento pós-tratamento, nem garantias a longo prazo dos tratamentos efetuados, a probabilidade de correr mal é enorme, acabando os doentes por recorrer ao médico dentista do país de origem e despender ainda mais para tratar os problemas dentários resultantes destas intervenções.

A OMD sublinha que todo e qualquer tratamento dentário passa por uma avaliação rigorosa por parte do médico dentista que define um plano personalizado ao doente, tendo a obrigação de explicar detalhadamente todas as etapas do pré, durante e pós intervenção, identificando o profissional de saúde responsável pelo tratamento.