O Núcleo de Estudos de Geriatria (NEGERMI) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) tem realizado várias Open Sessions, solução encontrada para que todos os membros do grupo se encontrassem mensalmente. A coordenadora do Núcleo, Sofia Duque, explica que desta forma é possível rever temas relevantes na área da Geriatria, trocar ideias e partilhar experiências.

As Open Sessios são reuniões online, que “promovem a interdisciplinaridade e a abordagem especializada da Geriatria, de uma forma regular e continuada” sendo destinadas a todos os profissionais de saúde que lidam com pessoas idosas.

A próxima sessão realiza-se no dia 18 de maio, subordinada ao tema “Malnutrição em Geriatria – discussão de casos práticos“.

HealthNews (HN)- Qual a pertinência destas sessões?

Sofia Duque (SD) – As Open Sessions do NEGERMI foram a solução encontrada para todos os membros do NEGERMI se encontrarem mensalmente, ainda que virtualmente, e podermos rever temas relevantes na área da Geriatria, sejam eles clínicos ou organizacionais, e assim trocar ideias e partilhar experiências num ambiente informal, como se se tratasse de sessões clínicas. Este tipo de sessão é da maior relevância porque os internistas com interesse específico em Geriatria estão dispersos por todo o país, frequentemente trabalhando individualmente, pelo que necessitam de, regularmente, se reunir com colegas que trabalham e pensam de maneira idêntica.

HN- Quais os objetivos das sessões?

SD – Os objetivos das sessões são, sobretudo, rever e atualizar temas centrais da Geriatria, promover a interdisciplinaridade e a abordagem especializada da Geriatria, de uma forma regular e continuada. Por isso, todos os meses há uma sessão em tempo real, que depois fica gravada para visualização de quem não conseguiu assistir em direto. Nestas sessões queremos também anunciar outras oportunidades formativas e educativas na área da Geriatria, bem como os apoios que o NEGERMI tem promovido para facilitar a formação diferenciada em Geriatria.

HN- A quem se destinam?

SD – Não se destina só a médicos internistas com interesse em Geriatria, mas sim a todos os profissionais de saúde que lidem com pessoas idosas, reconhecendo que a abordagem geriátrica adequada requer o envolvimento de uma equipa completa capaz de avaliar a pessoa idosa de forma global. Todos são bem-vindos!

HN- Qual o número de participantes?

SD – Já realizámos 10 Open Sessions e o número de participantes tem vindo continuamente a aumentar. Atualmente, costumamos ser mais de 50 em cada sessão, um número significativo dado que as sessões se realizam em horário pós-laboral.

HN- Quais os critérios para a escolha do programa elaborado?

SD – O programa tenta cobrir todas as áreas da Geriatria e Gerontologia. Valorizamos ao máximo as sugestões dos participantes nas sessões, pelo que o programa é também definido pelos próprios, de acordo com as suas necessidades de formação e atualização.

HN- No final das sessões, quais as aprendizagens que os participantes devem ter retirado?

SD – Esperamos que no final de cada sessão o participante tenha aprendido algo novo que melhore a forma como aborda o doente idoso na sua prática clínica. Para isso, em todas as sessões, promovemos um espaço para questões e respostas de forma muito informal, especialmente dirigidas aos palestrantes, em que todos os participantes podem contribuir com as suas experiências individuais como se de uma conversa se tratasse.

HN- Na sua opinião, esta é uma iniciativa a repetir?

SD – Dada a adesão crescente às Open Sessions, este é um projeto para continuar esperando ter cada vez maior número de participantes e diversidade de temas.