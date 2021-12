"Não vi nenhuma informação sobre mortes associadas à ómicron", disse Christian Lindmeier, em conferência de imprensa em Genebra.

Mas levando em consideração que muitos países aumentam os testes para tentar detetar a nova variante "com certeza teremos mais casos, mais informações, e, tomara que não, possivelmente falecidos", disse.

A nova variante, considerada preocupante pela OMS, foi registada pela primeira vez no sul de África, mas já foram anunciados casos em quase 30 países de todos os continentes.

Entre os casos há contágios vinculados a viagens ao sul da África, mas também casos de transmissão local.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 1.154.817 pessoas e provocou, desde o início da pandemia, 18.471 mortes.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 19 casos em Portugal.

A covid-19 provocou pelo menos 5.223.072 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,93 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.