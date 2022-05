“Queremos fazer mais uma unidade de saúde familiar, em Oiã. Temos terreno já definido e estamos a avançar com os projetos”, referiu.

Durante a inauguração da Unidade de Saúde Familiar da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, que decorreu ao final da manhã, o autarca sublinhou que se trata de “um desafio”, que espera conseguir concretizar.

“Precisamos de alguns elementos da ARS [Administração Regional de Saúde] e tenho a certeza de que rapidamente nos chegarão e faremos os projetos”, acrescentou.

Ao longo da sua intervenção, Duarte Novo destacou que o papel dos municípios passa por “tratar do bem-estar dos seus munícipes”, o que Oliveira do Bairro vem realizando, com investimento na área da saúde.

A Unidade de Saúde Familiar da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, hoje inaugurada, representa um investimento que ronda os 1,2 milhões de euros e vem juntar-se ao investimento superior a um milhão de euros levado a cabo na construção da Unidade de Saúde Familiar da Palhaça, inaugurada no final de dezembro de 2021.

A cerimónia de inauguração contou com a presença da presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), Isabel Damasceno, que evidenciou o empenho da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, ao colocar a saúde nas suas prioridades.

“Num espaço curtíssimo de tempo pôs à disposição das pessoas do seu território duas unidades de saúde iguais, bonitas, funcionais. Avançou com este investimento antes de ter a certeza de que ia tem comparticipação comunitária”, apontou.

Isabel Damasceno explicou que como o quadro comunitário se encontra na reta final, “não se sabia ao certo se as verbas ainda davam para fazer mais alguma coisa ou não”.

“O senhor presidente disse-me sempre: eu arrisco e vou fazendo, e cá temos a candidatura aprovada, com os fundos comunitários, da União Europeia, a favor das populações. É uma obra com uma grande vontade da autarquia, com uma comparticipação financeira da autarquia, mas com verba muito significativa dos fundos comunitários”, concluiu.