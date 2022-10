A proposta de Orçamento do Estado para 2023 prevê um aumento de 1.177 milhões de euros do montante global para o setor da Saúde, que terá uma despesa total consolidada de 14.858 milhões de euros no próximo ano.

"Face ao orçamento inicial de 2022 financiado por receitas de impostos, o orçamento de 2023 aumenta 1.177 milhões de euros (10,5%)", indica o documento hoje entregue pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, na Assembleia da República. Segundo a proposta do Governo, o Programa Orçamental da Saúde apresenta uma dotação de despesa total consolidada de 14.858 milhões de euros, sendo superior em 7,8% à execução estimada até final de 2022, e uma despesa efetiva consolidada de 14.804,8 milhões de euros. "A receita total consolidada para 2023 cifra-se em 14.858,5 milhões de euros", adianta ainda o documento, que salienta que a entrada em atividade da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) "contribuirá também para melhorar o funcionamento e a eficiência do SNS".