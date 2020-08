Depois de a Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas, ter lembrado em conferência de imprensa que a obesidade está associada à mortalidade por COVID-19 mesmo em pessoas jovens, a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO) alerta para importância de tratar esta doença.

Além de ser fator de risco para complicações e morte em caso de infeção por coronavírus, a obesidade está associada a mais de 200 outras doenças e cerca de 13 tipos de cancros. Procurar a ajuda do médico é, segundo a SPEO, fundamental.

Paula Freitas, endocrinologista e presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO) explica que “a obesidade é uma doença que está muitas vezes associada a diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial, apneia do sono, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, incontinência urinária, sendo ainda responsável por alterações musculoesqueléticas, infertilidade, depressão, diminuição da qualidade de vida e mortalidade aumentada. Tendo em conta que muitas vezes a pessoa com obesidade tem múltiplas patologias associadas, a intervenção médica é a única solução, sendo muitas vezes necessária uma intervenção multidisciplinar”.

O tratamento da obesidade passará, segundo a presidente da SPEO, por uma combinação da atitude do doente, que deverá procurar ajuda médica, e da resposta dos serviços de saúde, que precisam de ter capacidade de intervenção e acompanhamento próximo: “o doente com obesidade tem de se rodear de estratégias para o empenho na mudança comportamental e na promoção de um estilo de vida saudável. Ora, isto também requer o empenho dos profissionais de saúde.

Estes doentes deveriam ter acesso nos cuidados primários a consultas dirigidas ao tratamento da obesidade ou prevenção da obesidade ou prevenção da progressão para obesidade naqueles com pré-obesidade. Como doença complexa que é, é necessária uma equipa multidisciplinar que inclua o médico, o nutricionista, o psicólogo e também o fisiologista do exercício físico.

Uma das grandes barreiras que o doente com obesidade enfrenta é que muitas vezes os profissionais de saúde, até por limitação de tempo, tratam todas as outras doenças, inclusivamente aquelas que já são consequência da obesidade, mas não abordam o problema da obesidade”.

A Federação Mundial da Obesidade (WOF) revelou que as doenças relacionadas com a obesidade parecem piorar o efeito da COVID-19. Por isso, é fundamental prevenir a infeção em pessoas com obesidade e são necessários cuidados redobrados nestas pessoas.

Além disso, as pessoas com obesidade que adoecem com COVID-19 e necessitam de cuidados intensivos enfrentam desafios acrescidos pois é mais difícil entubar doentes com obesidade, pode ser mais difícil obter imagens de diagnóstico (existem limites de peso nas máquinas que fazem os exames de imagiologia) e estes doentes são mais difíceis de posicionar e transportar pela equipa de cuidados de saúde.

A pandemia atual veio ainda contribuir para um aumento das taxas de obesidade, já que os programas de perda de peso e intervenções cirúrgicas foram restringidos nos últimos meses. É por isso altura, segundo a SPEO, de olhar com seriedade para a importância de tratar a obesidade de forma eficaz.

Para mais informação sobre obesidade, os seus desafios e o seu tratamento consulte o site A Verdade Sobre o Peso.