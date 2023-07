Nos dias de hoje, aos enfermeiros chefes não basta a função de serem gestores, devem ser líderes capazes de incentivar os enfermeiros na mudança e na capacitação de promoção da inovação, conseguindo desta forma manter satisfação e motivação na sua equipa.

Ao enfermeiro chefe / gestor cabe a função de procurar, desenvolver capacidades e confiança aos seus enfermeiros.

O enfermeiro chefe / gestor desempenha o papel de líder, uma vez que está diretamente envolvido no processo da organização do serviço para dar resposta aos cuidados de enfermagem com objetivos claros de forma a atingi-los, tendo em conta: análise crítica, identificação dos problemas, tomada das decisões, planeamento e implementação dos cuidados, responsabilidades de outros profissionais da equipa de enfermagem e motivação dos profissionais.

As evidências mostram que a motivação para os enfermeiros que assumem o papel de empreendedor compreende a evolução profissional, a satisfação no trabalho, recuperar um senso de autonomia em relação ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e preencher áreas deficitárias na área da saúde (Hains et al., 2018).

O comportamento inovador do líder (enfermeiro chefe / gestor) não apenas melhora a sua própria qualidade, liderança e eficiência no trabalho, o mesmo comportamento inovador vai aumentar também a competitividade de toda a equipa de enfermagem nos hospitais. Sabemos que o comportamento inovador ajuda os indivíduos a gerar ideias úteis e originais, incluindo o processo da aplicação dessas ideias na prática. Há estudos que provaram que o envolvimento no trabalho está positivamente associado ao comportamento inovador.

Atualmente, as organizações têm procurado cada vez mais absorver dos colaboradores as suas competências e habilidades de que cada um dispõe. Para atingirem o objetivo, os colaboradores necessitam assimilar a cultura da empresa, os níveis de expectativas e conhecer o modelo de atuação dos líderes (Koe, 2016).

Assim quando falamos em liderança na enfermagem, estamo-nos a referir a alguém que tem a visão global do seu campo de atuação, ou seja, é o elo de ligação com todos os envolvidos desde os conselhos de administração, equipes médicas e de enfermeiros, técnicos e auxiliares, outros profissionais, pacientes e seus acompanhantes.

Ser líder é muito diferente de apenas exercer o papel de chefe / gestor, em que este simplesmente dá ordens. Um bom líder (chefe / gestor), vai ao encontro dos melhores resultados, por isso é uma posição construída a partir da motivação e valorização das potencialidades de todos que compõem a sua equipe, e não apenas daqueles que na sua ótica pessoal as têm.

“Um líder leva pessoas para onde elas querem ir. Um grande líder leva pessoas aos lugares em que elas não necessariamente querem ir, mas deveriam ir.” – Rosalynn Carter, ex-primeira-dama americana.

