De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados subiu de 242.105 para 251.866, mais 9.761 nas últimas 24 horas.

Já o número de recuperados é de 114.308, mais 4.331.

A África Austral é a que regista um maior número de casos (77.230) – e 1.603 mortos -, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente (73.553) e onde há 1.568 vítimas mortais.

O Norte de África continua a liderar no total de mortes: 2.811, contabilizando 69.669 infeções.

A África Ocidental regista 966 mortos em 52.511 infetados, a África Oriental tem 838 vítimas mortais e 27.353 casos, enquanto na África Central há 551 mortos em 25.103 infeções.

O Egito é o país com mais mortos (1.672) em 46.289 infeções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 777 vítimas mortais e 11.031 infetados.