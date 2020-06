De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos passou de 4.756 para 4.902 (+146), enquanto o de infetados subiu de 169.836 para 176.807 (+6.971).

Os mesmos dados referem que o número de doentes recuperados é de 78.267, mais 3.535 do que no dia anterior.

A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.161 mortos, tendo passado nas últimas 24 horas os 50 mil casos (51.330).

A África Austral é a segunda região com mais casos (46.011) e com 933 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente (43.434), e o segundo com mais mortos (908).