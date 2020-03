O presidente do município de Nova Iorque adiantou que estas medidas excecionais que visam combater a propagação do novo coronavírus podem estender-se “durante alguns meses”, citado pela agência espanhola Efe.

Esta decisão, que concede poderes especiais às autoridades locais, adiciona-se à declaração anunciada hoje pelo governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Andrew Cuomo proibiu qualquer atividade ou evento com mais de 500 participantes, decisão que levou ao encerramento de teatros e recintos desportivos.

O parque de diversões Disneyland, em Anaheim, no estado da Califórnia, também anunciou hoje que vai encerrar ao público a partir de sábado (14 de março).

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela empresa, citado pela agência Associated Press, a Disneyland Park e a Disney Califórnia Adventure Park vão estar encerrados até ao final do mês, apesar de ainda não terem sido registados casos de infeção naquelas instalações.

A decisão foi tomada na sequência de uma avaliação feita junto do governador daquele estado, Gavin Newson, que decidiu limitar concentrações de mais de 250 pessoas.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

