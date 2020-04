“Consideramos, com o Presidente da República, que o Estado de emergência foi uma medida bem pensada, bem implementada, fundamentalmente, porque o distanciamento físico entre as pessoas neste momento é a arma mais importante que temos nas nossas mãos para evitar o alastramento do vírus”, realçou.

O coordenador em Angola de todas as organizações do sistema das Nações Unidas que lidam com atividades operacionais para o desenvolvimento lembrou que, “ao mesmo tempo, o afastamento social pode criar problemas de tipo social e económico”, por isso deve vir acompanhado de “medidas sociais e económicas que permitam proteger a população”.

“Por exemplo, as transferências monetárias no âmbito social, criando oportunidade de aceleração de produção”, referiu, acrescentando que, neste momento, o Fundo das Nações Unidas para Alimentação (FAO) está a trabalhar em cadeias de valor com o Ministério da Economia e Planeamento de Angola, especialmente trigo, mandioca, milho, ovos, galinhas, para aumentar a produção nos próximos meses e assim assegurar a alimentação para a população.

“Sabemos que nestas crises – e falámos com o Presidente – o ponto fundamental é manter a segurança alimentar e o acesso à água”, frisou.

Angola regista até à data 19 casos positivos da covid-19, dos quais dois resultaram em mortes e quatro pacientes já recuperaram.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou hoje as 800 com mais de 15 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortes e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.