O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, agradeceu hoje aos profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e manifestou confiança no SNS, numa mensagem divulgada por ocasião do 43.º aniversário do SNS.

"O dia 15 de setembro em que se celebra o aniversário do SNS deve constituir um momento de evocação, de agradecimento e de reafirmação", refere Manuel Pizarro, numa mensagem em vídeo publicada na página da internet da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). O novo ministro da Saúde referiu que se deve evocar o fundador do SNS, António Arnaut, "cuja visão e generosidade o país e os portugueses tanto devem". "Agradecimento aos profissionais do SNS, aqueles que todos os dias garantem a proteção da saúde de cada português. Reafirmação da nossa confiança no SNS, no seu futuro e no seu aprofundamento, um serviço público ao serviço de todas e todos, um serviço público que vamos continuar a defender", precisa Manuel Pizarro. Manuel Pizarro está no cargo há cerca de uma semana, tendo substituído Marta Temido, que se demitiu por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo.