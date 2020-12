Estes são os valores mais elevados desde 05 de outubro, quando se registaram 28.115 infeções, então justificadas com alterações metodológicas que levaram à inclusão de casos mais antigos no balanço diário.

O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, responsável pela estratégia nacional contra o novo coronavírus, alertou esta semana que o México atravessa “o segundo pico” da pandemia, com um aumento de casos no centro e norte do país.

Nas últimas 24 horas, o México registou ainda 685 mortes.

Desde o início da pandemia, o país acumulou 1.241.436 casos confirmados e 113.704 mortos.

Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país com o maior número de mortos e o 12.º com mais infeções, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

O país autorizou no sábado o uso de emergência da vacina da Pfizer e BioNTech para prevenir a covid-19, com a vacinação a arrancar ainda este mês.

O México vai comprar 34,4 milhões de doses à Pfizer, devendo receber um primeiro pacote para vacinar 125.000 trabalhadores do setor da saúde já a partir da próxima semana.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.595.276 mortos resultantes de mais de 71 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.