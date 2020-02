Divulgado no Dia Internacional da Luta Contra o Cancro, o estudo “A perceção dos portugueses sobre cancro do pulmão” teve como objetivo aferir perceções, comportamentos e atitudes da população portuguesa em diferentes áreas relativas a este tumor.

O inquérito conclui que “quanto menor o grau de instrução dos inquiridos, maior o seu desconhecimento sobre as opções terapêuticas” para o cancro do pulmão.

De forma espontânea, 12% dos inquiridos com graus de instrução mais elevados referiu a Imunoterapia”, enquanto 68,5% apontaram a quimioterapia, 44,8% a radioterapia e 18,2% a cirurgia, refere o estudo que é divulgado hoje na apresentação da Aliança para o Cancro do Pulmão, um novo projeto que reúne várias entidades.

Uma das conclusões do estudo aponta que 92% dos inquiridos diz conhecer alguém que teve cancro e perto de 30% conhece ou já conheceu alguém com cancro do pulmão.

“O cancro da mama é, de forma destacada, o tipo de tumor que registou maior ‘proximidade’ entre os inquiridos (51,4%), seguido do pulmão (28,4%), do estômago (17,7%), do colorretal (15,4%), do pâncreas 11,2%, da próstata 11% e do colo do útero.

O inquérito, elaborado pela Técnica Spirituc Investigação Aplicada, indica também que 43% dos inquiridos considera o cancro do pulmão bastante mais grave do que a generalidade dos outros tumores.