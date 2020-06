“Depois da aprovação na Europa e nos EUA, a autorização das autoridades japonesas vem reforçar o nosso compromisso contínuo de melhorar a qualidade de vida dos doentes em todo o mundo”, sublinha o CEO da BIAL, António Portela, em comunicado.

No Japão, existem “163 mil pessoas com Parkinson” que vão poder beneficiar de um medicamento que resulta da investigação da BIAL.

“Estamos empenhados, juntamente com a [farmacêutica] ONO, em fazer chegar aos doentes de Parkinson no Japão, o mais breve possível, o nosso medicamento, agora que esta importante etapa foi ultrapassada”, acrescenta António Portela

Em 2013, BIAL assinou um acordo de licenciamento com a empresa nipónica ONO Pharmaceutical, para o desenvolvimento e comercialização de Ongentys (opicapona) naquele território.

O Ongentys (opicapona) recebeu também recentemente aprovação do regulador do mercado farmacêutico norte-americano a Food and Drug Administration (FDA).

Disponível no Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália e Portugal, perspetiva-se que ao longo de 2020 e em 2021 este fármaco seja introduzido em outros países europeus, bem como nos EUA, Japão e Coreia do Sul.