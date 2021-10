Esta informação consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo a nota divulgada, “durante este encontro foram abordadas temáticas como a pandemia de covid-19, os ensinamentos a retirar deste momento e trocadas ideias sobre como deve ser abordada a saúde das populações no futuro”.

Também ontem, o chefe de Estado “recebeu, em audiência no Palácio de Belém, o antigo comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros e antigo ministro das Finanças francês, Pierre Moscovici, que exerce atualmente as funções de presidente do Tribunal de Contas de França”, lê-se noutra nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.

A covid-19 já provocou mais de quatro milhões e 900 mil mortes em todo o mundo, de acordo com o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram mais de 18 mil pessoas com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de um milhão de casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O SARS-CoV-2, vírus que provoca a covid-19, foi detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.