A marca de produtos de higiene íntima feminina Ausonia acaba de lançar a quarta edição da campanha solidária #UMAPORTODAS, que este ano doa o valor equivalente a dois minutos de investigação à Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) para o desenvolvimento de projetos relacionados com o cancro da mama.

A apresentadora Bárbara Guimarães é a embaixadora da campanha, em que, por cada embalagem Ausonia/Ausonia Discreet vendida, entre 27 de setembro e 30 de novembro, será doado 0,24€ à LPCC para uma bolsa de investigação num valor mínimo de 13.500€ e um valor máximo de 16.500€.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e sua família ao longo de 80 anos, tem contribuído também para a formação e investigação em oncologia, além de desenvolver estruturas para as prevenções primária e secundária.

Assumindo um compromisso que vai muito além da oferta de produtos de qualidade e confiança, a marca Ausonia procura alcançar um impacto positivo na vida e no bem-estar das mulheres, que se traduz em medidas que contribuem de forma efetiva para a saúde feminina.

As edições de 2019 e 2020 da campanha #UMAPORTODAS resultaram na atribuição de duas bolsas de investigação para projetos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

“Consideramos essencial apoiar todas as mulheres no combate ao cancro da mama, melhorando as suas vidas, e sabemos que o sucesso desta missão está dependente da sensibilização da população, do diagnóstico precoce e de um trabalho contínuo de investigação. É por isso que continuamos a caminhar ao lado da Liga Portuguesa Contra o Cancro, visando uma contribuição cada vez mais significativa ano após ano”, afirma Carolina Jesus, Brand Manager de Ausonia.

Para Vítor Rodrigues, presidente da LPCC, “a investigação científica mantém-se como um dos principais instrumentos da luta contra o cancro, pelo que a continuidade da parceria com a Ausonia ajudará a fazer a diferença na vida de milhares de pessoas que enfrentam esta doença, convidando todos os portugueses a participar e demonstrar o seu compromisso numa guerra que é de todos.”