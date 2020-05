Num comunicado diário de atualização sobre a evolução da doença no arquipélago, a Autoridade de Saúde adianta que, das 875 análises efetuados nos dois laboratórios de referência na região, registaram-se sete recuperações: um homem de 37 anos e seis mulheres, com idades compreendidas entre 1 e 97 anos, todos residentes em São Miguel.

Entre os recuperados, há a registar três casos de utentes do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, em São Miguel, com idades compreendidas os 95 e 97 anos, não restando, assim, atualmente, qualquer caso positivo entre os utentes daquela estrutura residencial.

De acordo com a mesma fonte, neste momento, não há casos positivos ativos internados nas unidades de saúde da região.

Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 121 recuperados, 16 óbitos e apenas nove casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, oito na ilha de São Miguel e um na ilha do Pico.

Apesar da evolução positiva da doença nos Açores, a Autoridade de Saúde Regional recomenda que as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social.

Portugal regista hoje 1.316 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no sábado, e 30.623 infetados, mais 152, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de sábado, em que se registavam 1.302 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (30.623), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 152 casos do que no sábado (30.471), representando uma subida de 0,5%.