“Os novos casos anunciados hoje são todos de nacionalidade moçambicana e resultam do rastreio dos contactos de casos positivos anteriormente anunciados”, declarou a diretora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia em Maputo.

Os novos doentes foram registados na cidade de Maputo (01) e na província de Cabo Delgado (04), especificamente na cidade de Pemba, que foi declarada recentemente o segundo ponto no país de transmissão comunitária, depois da cidade de Nampula.

“Neste momento, decorre o processo de identificação de possíveis contactos”, afirmou a diretora nacional de Saúde Pública, acrescentando que entre os novos cinco doentes há duas crianças menores de 14 anos.

Do total de 762 casos já registados em Moçambique, 692 foram de transmissão local e 70 importados, havendo registo de cinco mortos e 11 internados.

Rosa Marlene indicou ainda que 220 pessoas estão recuperadas.

Do total de 536 casos ativos, a província de Nampula lidera com o maior número de infeções, com 211 casos, seguida de Cabo Delgado, com 125, e Cidade de Maputo, com 77, estando os restantes distribuídos entre as outras províncias.

Desde o anúncio do primeiro caso em Moçambique, em 22 de março, foram feitos 25.446 testes e foram submetidas a quarentena cerca de 20 mil pessoas das mais de um milhão rastreadas.

Um total de 2.394 pessoas continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde moçambicanas.

Moçambique vive em estado de emergência desde 01 de abril, prorrogado por duas vezes até 29 de junho.

Estão em vigor várias restrições: todas as escolas estão encerradas, espaços de diversão e lazer também estão fechados, estão proibidos todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se à população que fique em casa, se não tiver motivos essenciais para tratar.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 8.618 mortos confirmados em mais de 324.500 infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.