O projeto “intergeracional e comunitário” vai decorrer no bairro de São Sebastião de Guerreiros e servirá de teste para possíveis futuras replicações, segundo explicou à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Loures, António Pombinho (CDU).

O autarca desta freguesia do concelho de Loures explicou que o projeto “nasceu da vontade dos moradores do bairro” e que contempla, numa primeira fase, atividades de animação para a população mais sénior e desportiva, e pedagógica “para os mais jovens, numa lógica multigeracional”.

“Digamos que o importante é retomar atividades de caráter mais coletivo em que as pessoas possam, digamos, ter um relacionamento social saudável”, apontou.

Segundo sublinhou António Pombinho, a necessidade deste tipo de atividades surge da consciência de que “o isolamento social se agravou pela situação pandémica vivida ao longo dos dois últimos anos”.

“Isso trará para a população graves consequências a nível social e de saúde, pois a falta de estímulo leva à degradação da saúde física e mental dos idosos. Também a saúde mental das gerações mais novas foram afetadas pela pandemia, em particular as crianças e jovens oriundos de famílias mais vulneráveis”, apontou.

No bairro de São Sebastião de Guerreiros vivem cerca de 1.250 pessoas, sendo que 83 famílias (291 pessoas) foram realojadas ao abrigo do Programa Especial de Realojamento.

“O mosaico multiétnico evidencia uma população com origens e percursos diversos, com referentes culturais e identitários distintos, facto que deve ser encarado como uma potencialidade para a criação do projeto”, sublinhou.

A concretização deste projeto vai decorrer com parcerias da Associação Luiz Pereira Motta e Diálogos Valiosos e da Casa do Professor do Concelho de Loures.