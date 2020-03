A Liga Mundial de Surf alterou as datas previstas para a realização dos campeonatos Krui Pro, na Indonésia, e Central Japan Open, no Japão, que integram o calendário do circuito de qualificação, devido ao surto do novo coronavírus.

O período de espera do Krui Pro, prova de 5.000 pontos em Lampung (Indonésia), estava agendado para abril e passou para julho (dias 15 a 21), enquanto o Central Japan Open (3.000 pontos), que se devia realizar em maio, foi adiado para final de setembro (de 28 a 03 de outubro). As alterações são visíveis na página oficial da internet da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), já depois de a revista especializada australiana Stab Magazine ter avançado com a informação, com base numa carta enviada aos atletas pela entidade que gere o surf profissional a nível mundial. Segundo a Stab Magazine, a WSL informou também os surfistas que retirou as multas aplicadas aos atletas que faltem às provas durante os próximos meses, também devido à disseminação global do novo coronavírus (Covid-19). O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo 13 em Portugal.