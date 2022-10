“Este laboratório terá uma atuação e abrangência que normalmente não são encontradas nos laboratórios privados, mas que a Universidade de Coimbra assumirá, porque é uma atividade que faz parte da sua missão. Vai ter todas as valências que as pessoas provavelmente não encontrarão com facilidade nos laboratórios, mas que aqui sabem que poderão encontrar”, destacou o reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão.

O Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra, reconfigurado e instalado no segundo piso do antigo edifício da Faculdade de Medicina, no Polo 1, no mesmo piso onde estão os serviços médicos da ação social e uma plataforma de apoio psicológico e psiquiátrico à comunidade académica, foi inaugurado ao final da manhã de hoje.

“Decidimos que o ideal seria refazer o laboratório, não no polo 3, onde estava desde 2019, que ficava mais afastado, mas no polo 1”, para onde tinha passado em abril de 2020, para dar resposta exclusiva ao combate à pandemia causada pela covid-19, justificou o reitor da UC.

Depois de realizar mais de 200 mil análises de deteção de covid-19, sendo cerca de 150 mil por PCR e um pouco mais de 50 mil por testes rápidos, o LACUC passou do terceiro para o segundo piso, passando agora a fazer, outra vez, todo o tipo de análises.

“Para isso fizemos uma parceria com o Instituto Ricardo Jorge, o que nos dá mais um selo de qualidade adicional. Este laboratório está aberto também ao exterior e esperamos que seja autossustentável, sendo certo que tem uma função muito além de um laboratório normal”, informou.

No final de uma visita ao laboratório, que serviu para inaugurar simbolicamente o novo espaço, Amílcar Falcão evidenciou que esta resposta, disponível a toda a sociedade, faz parte da missão da UC, disponibilizando “conhecimento e técnicas mais demoradas e mais caras, que os laboratórios privados, por questões de negócio, não fazem”.

“É uma resposta diferenciada. Seremos sempre um laboratório de ‘backup’ à própria Administração Regional de Saúde”, acrescentou.

Nesta ocasião, a diretora técnica do LACUC, Ana Miguel Matos, frisou que, para além de efetuar análises clínicas solicitadas pelo próprio utente ou através de prescrição do médico assistente, este laboratório tem também uma componente formativa.

“A procura por estágios tem sido bastante elevada. Colaboramos também nas aulas e no apoio à atividade científica, feita na Universidade de Coimbra, como em outros serviços”, referiu.

O Laboratório de Análises Clínicas da UC disponibiliza todas as valências das análises clínicas - química clínica, hematologia, imunologia e microbiologia - a toda a comunidade.