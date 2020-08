“Neste momento, não pode haver público, o que não quer dizer que no dia 26 de setembro não possa haver. As normas estão sujeitas à mudança, o que conta são as normas que estiverem em vigor naquele momento. Se no dia 26 for permitido ter público, teremos público. Vamos sempre cumprir as normas. O teste pode não ser obrigatório por parte da DGS, mas no nosso caso é garantido que na altura da pesagem terão sempre de mostrar o teste negativo”, sublinhou Jorge Fernandes.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje as normas para a retoma das competições de modalidades desportivas coletivas, incluindo o râguebi e os desportos de contacto no grupo de alto risco.

A atualização das normas permite a retoma de modalidades como o futebol não profissional, andebol, futsal, basquetebol, voleibol e hóquei em patins, encarregando as federações e os clubes de avaliarem o risco de contágio de COVID-19 e de “elaborar um regulamento específico para a prática desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, de acordo com a estratificação de risco da modalidade”.

Além do râguebi, estão incluídos no grupo de alto risco de contágio, os desportos de contacto, entre os quais o judo, e modalidades como o polo aquático e a ginástica acrobática.

As modalidades incluídas no grupo de alto risco devem, ao abrigo das normas da DGS, realizar testes até 48 horas antes da competição, dos quais estão dispensadas as modalidades do grupo de médio risco, sempre que se trate de treinos ou “competições entre equipas de zona(s) sem transmissão comunitária ativa”.

Em 29 de maio último, a DGS já tinha dado autorização para a realização de atividade física em espaços fechados, mas de forma individual.