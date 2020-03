A capa unificada foi publicada pelos jornais de maior circulação do país, Folha de S.Paulo, O Globo, o Estado de S.Paulo, Valor Económico, entre outros.

Num comunicado publicado no seu ‘site’, a ANJ referiu que a campanha mostra “a relevância do trabalho jornalístico não apenas na prestação de serviços sobre como o Brasil e o mundo enfrentam o avanço do novo coronavírus, mas também no combate à proliferação das desinformações nas redes sociais, que agravam o impacto da doença entre as pessoas”.

As peças publicitárias publicadas hoje pelos jornais brasileiros foram elaboradas pela agência Tailor Media. A campanha conta com anúncios para os meios impresso e on-line.

Na tarde de domingo, o Ministério da Saúde atualizou os números relacionados a pandemia do novo coronavírus. Segundo as autoridades brasileiras, foram registadas 25 mortes e houve a confirmação de 1.546 casos da doença no país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.