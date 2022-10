Mesas-redondas, simpósios e comunicações constituem o programa das XXXV Jornadas de Cardiologia do Sul e Regiões Autónomas, que se realizam, de quinta-feira a sábado, numa unidade hoteleira da cidade de Évora, foi hoje divulgado.

O evento é organizado pelo Serviço de Cardiologia do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), que promove, em simultâneo, as XI Jornadas de Cardiologia de Évora.

As jornadas vão reunir cardiologistas, médicos de família e outros especialistas, enfermeiros e técnicos de cardiopneumologia provenientes do sul do país e regiões autónomas.

‘Update’ em cardiologia, Cardiopneumologista, doença coronária, arritmologia, insuficiência cardíaca, valvulopatias e imagem cardíaca são algumas das áreas em debate.