Um primeiro grupo de passageiros não infetados com o novo coronavírus deixou esta sexta-feira o cruzeiro em quarentena na costa do Japão. O grupo concluirá o período de isolamento em estabelecimentos do governo.

Uma fonte do governo japonês confirmou que 11 passageiros com mais de 80 anos deixaram o "Diamond Princess" e seguiram para estabelecimentos nos quais devem permanecer até ao fim da quarentena, a 19 de fevereiro. No cais onde o navio está atracado, um autocarro dirigido por um motorista com trajes de proteção, incluindo máscara e óculos, recebeu os passageiros. Mais de 200 pessoas a bordo apresentaram resultados positivos para o novo coronavírus desde que o navio chegou à costa do Japão, a 3 de fevereiro, e foi colocado em quarentena. As autoridades pediram aos passageiros que permaneçam nas suas cabines e que caminhem no convés por curtos períodos de tempo, protegidos com máscaras e luvas.