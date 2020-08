Itália registou seis mortos com o novo coronavírus nas últimas 24 horas e confirmou um novo aumento no número de novos contágios, 412, superior aos do dia anterior, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde italiano.

O país regista um total de 251.237 casos desde que a pandemia irrompeu em Itália, a 21 de fevereiro, com os primeiros casos na região nortenha da Lombardia. Com os dados hoje divulgados, o total de vítimas mortais é agora de 35.215. Os 412 novos infetados indicam um amento relativamente aos 259 de segunda-feira. Atualmente, 13.561 pessoas continuam infetadas com a doença covid-19 em Itália, 190 mais que nas últimas 24 horas, embora a grande maioria esteja isolada nas respetivas residências com sintomas ligeiros ou assintomáticas. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 736 mil mortos e infetou mais de 20,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.