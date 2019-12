A instalação do bloco operatório, "com duas salas de cirurgia e respetivo apetrechamento, destina-se a acolher uma parte substancial da atividade cirúrgica, durante o período de construção do novo edifício", referiu o IPO de Coimbra em nota de imprensa.

"A estrutura é constituída por duas salas operatórias e um recobro, sendo que o equipamento de apetrechamento das mesmas será posteriormente transferido para as instalações do novo edifício, funcionando, assim, numa lógica de investimento antecipado", explicou a entidade.

Na mesma nota, o IPO de Coimbra refere que já foi aberto concurso para a requalificação do edifício de cirurgia e imagiologia, obra com um valor de quase 28 milhões de euros.

"A referida empreitada, com enquadramento na resolução do Conselho de Ministros, de 2 de maio deste ano, constitui o investimento mais relevante do plano de investimentos do IPO de Coimbra e aquele que marcará decisivamente a instituição", salientou.