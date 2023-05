Os participantes podem submeter resumos até 31 de maio e, no encontro, Watson comentará o trabalho vencedor. Para participantes externos, as inscrições estão abertas; para os membros da ESEL, falta pouco para poderem garantir um dos 300 lugares.

HealthNews (HN)- Em que consiste o projeto “Emoções em Saúde & Práxis de Enfermagem”?

Paula Diogo (PD)- Este projeto, “Emoções em Saúde & Práxis de Enfermagem”, está integrado no grupo de Investigação Fundamental em Enfermagem do CIDNUR, a estrutura de investigação da ESEL. Além disso, a ESEL tem um protocolo de colaboração celebrado com a Rede Portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano, que está vinculada com o Watson Caring Science Institute, da Dra. Jean Watson, nos Estados Unidos. Portanto, o evento tem múltiplos parceiros: a ESEL, a Rede Portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano e o CIDNUR, onde sou a investigadora responsável do projeto “Emoções em Saúde & Práxis de Enfermagem”.

Este projeto é a continuidade de uma linha de investigação que coordenei de 2010 a 2021, que terminou porque a antiga unidade de investigação também foi extinta. Neste novo centro de investigação, que é o CIDNUR, o projeto “Emoções em Saúde & Práxis de Enfermagem” tem o mesmo objetivo: investigar os fenómenos de Enfermagem e a experiência humana das emoções, num quadro conceptual de Enfermagem. Temos vários projetos. Temos projetos de doutoramento, neste momento quatro, e temos outros projetos em parceria com algumas universidades do Brasil. Estudamos as emoções em Enfermagem.

HN- Porquê Jean Watson e a sua Teoria do Cuidado Humano?

PD- Acredito que seja um privilégio, para estudantes de Enfermagem, professores e investigadores da área científica de Enfermagem, termos em presença, aqui em Lisboa, a Dra. Jean Watson, que foi, de facto, uma proeminente professora da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos da América. Neste momento está aposentada. Foi investigadora, desde 1970, e destacou-se com o desenvolvimento da sua teoria de Enfermagem do cuidado humano. Atualmente, é diretora da Watson Caring Science Institute. Criou este instituto já depois de aposentada, no qual tem uma atividade permanente a nível da formação, produção e divulgação científica. Dá um contributo não só para a prática clínica de Enfermagem, mas também para os cuidados de saúde no geral.

Esta Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson sustenta e explica uma diversidade de fenómenos de Enfermagem. Sendo um conhecimento próprio da Enfermagem, fundamenta e orienta as intervenções de Enfermagem, tendo em conta as respostas humanas ao processo de saúde-doença e numa lógica de cuidado transpessoal, que é um conceito muito próprio desta teoria. A empatia, a proximidade, a disponibilidade, a sensibilidade para a experiência emocional e o respeito pela condição humana são características da sua teoria, e nomeadamente a compreensão da experiência humana da pessoa que é cuidada e da pessoa que cuida – neste caso, do enfermeiro. Ela dá realce às duas pessoas, ou às pessoas que são sujeitos da interação de cuidados. Há aqui um olhar muito atento e uma compreensão muito profunda quanto à experiência humana. Não é um olhar que se restrinja ao exterior ou meramente objetivo, ou percetível ao olhar mais superficial; é um olhar com profundidade e com muita consideração relativamente à experiência humana. É uma teoria que integra um modelo com 10 processos de cuidados que é muito orientador para a prática clínica.

A Enfermagem continua a basear a sua prática em teorias e filosofias próprias, o que é muito importante tendo em conta que é uma disciplina prática – portanto, com um enquadramento teórico-científico próprio que é norteador do exercício profissional. Além disso, a Prof.ª Dra. Jean Watson é das poucas autoras de Enfermagem que iniciaram a publicação dos seus estudos nos anos de 1970. Ela continua a desenvolver a sua Teoria do Cuidado Humano, sendo que já tem mais de 80 anos, evoluindo na sua teoria ao longo de mais de cinco décadas – releva, de facto, uma persistência e resiliência que merecem ser enaltecidas. É excecional e meritório. É também uma investigadora que tem uma teoria que é um recurso pedagógico dos três ciclos de estudo de Enfermagem há várias décadas. Desde os anos 90 que as escolas de Enfermagem incluem a Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson nos seus cursos. Acho que é muito interessante ter uma teórica com estas características e com esta história, porque já faz parte da história da Enfermagem.

HN- Apresente-nos estes outros dois momentos que preparou, a conferência online e a apresentação do livro.

PD- Vou começar um bocadinho antes. Queria dizer que, neste evento, proporcionamos um diálogo direto com a teórica de Enfermagem Jean Watson. Visamos refletir sobre a sua influência na prática clínica, na formação e na investigação em Enfermagem. Então, o nosso programa apresenta quatro momentos de intervenção direta da Professora Jean Watson, onde se inclui a discussão sobre a aplicabilidade da Teoria do Cuidado Humano e o “À conversa com”. Este último permite um debate mais próximo com os participantes – é mesmo um momento em que os participantes podem colocar diversas dúvidas, diversas questões, partilhar experiências e obter uma reflexão por parte da Professora Jean Watson.

Depois, convidámos a Professora Maria Ribeiro Lacerda, da Universidade do Paraná, no Brasil, que vai estar online, e que é uma pessoa muito conceituada e profundamente conhecedora do trabalho da Professora Jean Watson, para nos falar sobre o uso da Teoria do Cuidado Humano na formação e na investigação. Haverá ainda um espaço para apresentar o livro “Modelo de Trabalho Emocional em Enfermagem Pediátrica” e a sua sustentação na Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson, que é da minha autoria – é um novo livro que vou agora lançar. Como está muito alicerçado na Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson, aproveito para o apresentar.

HN- No evento, Jean Watson comentará também o poster vencedor.

PD- Exatamente. Nós temos um período para apresentação de pósteres, em diferentes salas da escola, em grupos. Os pósteres vão ser organizados em temáticas, vamos ter três a quatro apresentações por sala e os participantes distribuem-se consoante o seu interesse. Depois, o autor do poster vencedor terá oportunidade de voltar a apresentar, no auditório, para todos os participantes, e a Professora Jean Watson vai assistir e fazer um comentário. Há um prémio para o autor do poster vencedor, mas eu acho que o prémio maior será a oportunidade de ouvir um comentário pela própria Jean Watson. Considerámos que era uma coisa diferente e bastante estimulante.

Os participantes podem submeter resumos até dia 31 de maio de 2023.

HN- Quem está convidado para este evento? Como é que os interessados se podem inscrever?

PD- Qualquer pessoa da área da saúde poderá beneficiar deste encontro e de conhecer uma pessoa que desenvolve uma teoria do cuidado humano, que é uma enfermeira. Tem uma grande aplicabilidade na Enfermagem, mas pode perfeitamente ser mobilizado por outros profissionais da área da saúde, porque há aspetos que são que são transversais, em termos dos processos de cuidados, dos seus valores, das suas orientações mais gerais. É possível aplicar, e é aplicado em alguns hospitais dos Estados Unidos – mais especificamente o seu modelo, que é mais operacional –, em instituições completas, em todos os serviços e por toda a equipa de cuidados de saúde. Nessa perspetiva, qualquer profissional de saúde e estudante de saúde tem interesse em assistir a este encontro.

Mais especificamente, temos os estudantes de Enfermagem, enfermeiros, professores de Enfermagem e investigadores na área científica de Enfermagem. As inscrições estão abertas. Até dia 31 de maio, são inscrições para participantes externos à ESEL e há um pagamento de 45 euros. A partir de 1 de junho, até dia 25, continuam abertas as inscrições para os participantes externos, mas inclui-se a inscrição gratuita dos professores, estudantes e investigadores da ESEL.

