Desde o início da pandemia da covid-19, a Índia contabilizou 349.186 mortos e 28,9 milhões de casos, de acordo com os últimos dados publicados pelo Ministério da Saúde indiano.

O país tem registado uma tendência decrescente de casos e mortos, com as recuperações a excederam as novas infeções esta semana, levando vários governos estaduais a aliviar algumas das restrições.

A Índia é o segundo país do mundo com mais casos acumulados desde o início da pandemia da covid-19, depois dos Estados Unidos, e o terceiro em número de óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.723.381 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.