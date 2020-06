Cada uma tem a cargo uma lotação de cinco camas, traduzindo-se numa lotação total de 10 camas, numa área de influência que se estende entre Mafra e a freguesia de Benedita, no concelho de Alcobaça.

No balanço enviado à imprensa, o Conselho de Administração (CA) do CHO considera que os “resultados positivos” do primeiro ano de atividade assistencial “reforçam a relevância deste projeto na prestação de cuidados de saúde de qualidade e de proximidade aos utentes da região Oeste”.

A Unidade de Hospitalização Domiciliária do Centro Hospitalar do Oeste contou durante este período com a oferta de duas viaturas, por parte de uma instituição bancária, e de equipamentos para a prestação de cuidados aos doentes, por parte da câmara de Torres Vedras.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.