De acordo com o Hospital, no país são “cinco os enfermeiros portugueses com certificação internacional” nesta especialidade, no entanto, desses cinco, três deles estão nesta unidade de tratamento de feridas complexas do HAJC.

“As feridas crónicas representam um problema grave de saúde pública”, sublinha aquela unidade de saúde.

A ferida complexa traduz-se numa “falha no processo de cicatrização onde se incluem, por exemplo, úlceras por pressão, úlceras de perna, pé diabético e feridas oncológicas. Feridas que, pela sua complexidade e custos associados, carregam implicações muito negativas na qualidade de vida do doente e família”, afirma o HAJC, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Nas unidades de internamento do HAJC, o núcleo de prevenção e tratamento de feridas complexas já atuava no acompanhamento e tratamento destas patologias e, doravante, com a criação da unidade de tratamento de feridas complexas em regime de ambulatório, o Hospital de Cantanhede presta um serviço que constitui, de acordo com o enfermeiro diretor do HAJC, Artur Carvalhinho “uma mais-valia na melhoria dos cuidados prestados e um importante contributo para a comunidade com elevados ganhos em saúde”.

A iniciativa surgiu “naturalmente” face às “necessidades de uma população cada vez mais envelhecida”, com “maior probabilidade de sofrer uma ferida complexa e indo de encontro aos eixos estratégico da instituição, que tem como missão ser um hospital de proximidade e ‘Amigo dos Mais Velhos’”, frisou, citado na mesma nota.

O Hospital de Cantanhede, no distrito de Coimbra, possui vários profissionais com formação avançada no tratamento de feridas, sendo que três foram recentemente certificados com o título de “Expert” no cuidado de Úlceras Por Pressão e Feridas Crónicas pelo Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) em Logroño, Espanha.

O HAJC deu ainda nota de que, esta unidade se destina a todos os utentes que precisem de intervenção especializada no tratamento e controlo de sinais e sintomas associados a feridas complexas ou ainda que necessitem de uma abordagem diferenciada no que respeita a materiais e técnicas.