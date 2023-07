Em comunicado, o Hospital de Braga diz que, entre as 11:00 e as 21:00, os pacientes internados podem receber visitas do acompanhante significativo – pessoa designada pelo doente ou, na impossibilidade de o fazer, o familiar mais próximo (ascendente ou descendente) ou um cuidador, que o acompanha no internamento por um período mais alargado.

As restantes visitas podem ser feitas entre as 14:00 e as 20:00, enquanto “a permanência do familiar 24 horas pode ser autorizada pelo serviço em situações em que o acompanhamento contribua para o bem-estar do doente”.

A alteração dos horários para visitas “visa promover uma melhor experiência hospitalar para os doentes, respetivas famílias e acompanhantes”, explica a unidade hospitalar, afirmando que assim fica garantido um maior período de acompanhamento dos doentes internados.

Segundo o Hospital de Braga, os novos horários e condições para visitantes e acompanhantes, em contexto de internamento, são determinados nos termos legais e de acordo com as regras da Direção-Geral da Saúde.

“Os visitantes e acompanhantes não devem permanecer no quarto ou enfermaria durante a realização de procedimentos, devem utilizar apenas as instalações sanitárias dos visitantes e necessitam de solicitar autorização prévia ao serviço para a entrega de quaisquer objetos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos do doente internado”, lê-se no comunicado.

Dada a especificidade de alguns serviços, foram também definidas normas e horários especiais, nomeadamente no Serviço de Medicina Intensiva, Urgência, Pediatria e Obstetrícia.

As informações adicionais, como levantamento e devolução de cartões de visita, localização dos internamentos e medidas para prevenir infeções em contexto de visitas podem ser consultadas em https://www.hospitaldebraga.pt/utente-visitante/vou-visitar.