Numa nota informativa sobre a atividade do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (HDES), a instituição adianta que a equipa foi "reforçada com 28 novos enfermeiros", que "iniciam funções já esta semana".

"São mais um sinal da enorme dinâmica que envolve o nosso hospital no intuito de servir cada vez melhor a nossa população", lê-se na nota informativa.

Segundo a unidade de saúde, localizada na ilha de São Miguel, em 2021 o HDES "ultrapassou pela primeira vez o total de 600 enfermeiros".