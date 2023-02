Com efeitos a partir deste sábado, as visitas nos serviços de internamento nos três hospitais que integram o Centro Hospitalar de Leiria (CHL) – Hospital de Santo André, em Leiria, Hospital Distrital de Pombal e Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO) — passam a decorrer entre as 14:30 e as 20:30, sem interrupção, sendo permitido duas visitas por doente por dia, uma visita de cada vez.

Na Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos (UCEP) é permitido um segundo acompanhante (pai, mãe, ou pessoa que os substitua) das 09:00 às 20:30, sem limite de tempo, e das 14:30 às 20:30, uma visita por dia com a duração de 15 minutos, reservada aos irmãos e avós, refere uma nota de imprensa.

Já no serviço de Pediatria é também autorizada a presença de um segundo acompanhante (pai, mãe, ou pessoa que os substitua) das 12:00 às 20:30, sem limite de tempo. Das 14:30 às 20:30 é permitida uma visita por dia durante 30 minutos.

Segundo a nota do CHL, no serviço de Obstetrícia um acompanhante pode permanecer das 12:00 às 20:30, sem limite de tempo, e os irmãos do recém-nascido podem visitá-lo a partir das 17:00, um de cada vez, e por um período de uma hora.

Uma visita por doente, durante meia hora, entre as 19:00 e as 19:30 é possível no serviço de Medicina Intensiva, o mesmo sucedendo na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCIC), cujo horário é das 18:00 às 20:00, e na Unidade de Cuidados Agudos Polivalente (UCAP), entre as 19:00 e as 20:00.

Também uma visita por doente está autorizada na Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD) das 14:30 às 15:30 e das 19:00 às 20:00.

Na Unidade de Internamento de Cuidados Paliativos (HABLO) pode haver duas visitas por utente, não simultâneas, das 14:30 às 20:30.

Na Unidade de Internamento de Doentes de Evolução Prolongada de Psiquiatria (UIDEPP) as visitas são das 16:00 às 18:00, com agendamento prévio, e uma de cada vez.

Nos serviços onde está prevista a figura do acompanhante, a permanência deste está contemplada entre as 12:00 e as 20:30 no Hospital de Santo André.

Nos hospitais de Pombal e Alcobaça, o horário em dias úteis é das 12:00 às 20:30, e aos sábados, domingos e feriados, das 14:30 às 20:30.