Em comunicado, o CHUC salienta que conta atualmente com 13 serviços e 14 centros de referência acreditados, "que se constituem como uma garantia de mais e melhor qualidade na consecução da sua tripla missão, nas vertentes da assistência, da investigação e do ensino".

"Os quatro centros de Referência agora acreditados no modelo de acreditação ACSA proposto pelo Ministério da Saúde é o reconhecimento da excelência dos cuidados prestados no Serviço de Cirurgia Geral aos doentes com cancro hepatobiliopancreático, cancro do reto, cancro do esófago e com indicação para transplante hepático", salienta José Guilherme Tralhão, diretor do Serviço de Cirurgia Geral.

Segundo o especialista, "tanto quanto é do nosso conhecimento, este é o Serviço de Cirurgia Geral que integra e coordena o maior número de centros de Referência no país".

Os outros dois centros de referência acreditados verificam-se nas áreas do cancro do testículo e do transplante de rim em adultos.

O CHUC detém o maior número de centros de referência para patologias complexas e/ou raras, que exigem um elevado grau de diferenciação técnica e científica, alguns dos quais são referência nacional única.

O modelo ACSA é o modelo oficial do Ministério da Saúde para as instituições do Serviço Nacional de Saúde e visa reconhecer a qualidade das organizações prestadoras de cuidados de saúde, através de um processo que é conduzido pelo Departamento da Qualidade na Saúde da Direção-Geral da Saúde.