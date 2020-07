A falta de reconhecimento da formação e de progressão nas carreiras com um atraso de mais de dois anos foram os principais problemas da classe nas unidades de saúde do distrito de Bragança apontados hoje pelo SEP.

O sindicato organizou uma manifestação pública com apenas os dirigentes para chamar a atenção para os problemas laborais que continuam a afetar os enfermeiros, e que foram expressos à comunicação social e em faixas colocadas no gradeamento do hospital de Bragança, o principal do distrito.

O dirigente do SEP Alfredo Gomes afirmou que a ULS do Nordeste “é uma das instituições daquelas que estão no grupo, no país, onde há mais enfermeiros especialistas que não transitaram” na carreira para uma categoria compatível com a formação.

“Aqui, pelas nossas contas e pelas situações que nos chegaram, são pelo menos aí uns 50 enfermeiros”, concretizou.

Outra situação local destacada pelo sindicato é “o número também bastante significativo na instituição” de enfermeiros que ainda aguardam que lhes sejam atribuídos os pontos para descongelamento da carreira, o que já deveria ter acontecido em 2018.

“Estas são as duas situações que se sentem mais aqui em Bragança”, reiterou, salientando que nem sequer têm a ver com as questões levantadas pela pandemia de covid-19, que também teve consequências na região.