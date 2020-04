O projeto da Universidade Carnegie Mellon oferece "indicadores em tempo real da atividade da COVID-19 que antes não estavam disponíveis em nenhuma outra fonte", segundo um comunicado do centro de estudos.

O mapa foi desenvolvido com milhões de respostas a questionários no Facebook e no Google, como parte de uma iniciativa para monitorar a propagação do vírus.

O chefe executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou que o mapa de calor, atualmente disponível para os Estados Unidos, está a ser desenvolvido a nível mundial com a ajuda de equipas de investigadores da Universidade de Maryland.

"Enquanto o mundo luta contra a COVID-19 e os países desenvolvem planos para retomar as suas sociedades, é crucial ter um conhecimento claro de como a doença está a dispersar-se", escreveu Zuckerberg na sua página do Facebook e no Washington Post.

"Com uma comunidade de milhares de milhões de pessoas no mundo, o Facebook pode ajudar de forma única os cientistas e autoridades de saúde a obter as informações que precisam para responder ao surto e começar a planear a recuperação", acrescentou.

Os investigadores de Carnegie Mellon disseram que recebem por volta de um milhão de respostas por semana por parte de utilizadores do Facebook e cerca de 60.000 do Google.