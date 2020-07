No Brasil, o segundo país do mundo mais afetado pela COVID-19, com 1,6 milhões de contágios e mais de 65.000 mortes, o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com a imprensa, Bolsonaro, 65 anos, teria alguns sintomas, como febre.

Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem minimizado a gravidade da doença e participado de vários eventos públicos sem máscara, além de criticar as medidas de isolamento implementadas em vários estados e municípios.

Ao mesmo tempo, bares e restaurantes de São Paulo, centro económico do país, voltaram a receber clientes na segunda-feira após mais de 100 dias de quarentena parcial.

No México, com mais de 256.000 contágios reportados, o presidente Andrés Manuel López Obrador anunciou que o seu teste de COVID-19 deu negativo, antes de viajar para Washington para uma reunião com Donald Trump.

Pequim não regista novos casos

Nesta terça-feira, pela primeira vez desde o surgimento de um foco de contágios na capital da China em junho, as autoridades de Pequim anunciaram que não se registaram novos casos. No total, 335 pessoas foram infetadas desde o surgimento do foco no mercado atacadista Xinfadi de Pequim.

Também nesta terça-feira, com um mês de atraso devido à COVID-19, 11 milhões de estudantes chineses iniciaram as provas de acesso às universidades, em condições bastante particulares. Basta um acesso de tosse para que o aluno seja retirado da sala de provas.

Na área económica, a Comissão Europeia anunciou as suas previsões, que incluem uma contração de 8,7% da economia na zona do euro em 2020, contra 7,7% nas estimativas de maio, devido aos "riscos excepcionalmente altos" vinculados ao coronavírus e ao Brexit.

A previsão não tem em consideração uma possível "segunda onda" de contágios.

A contração do PIB deve superar 10% este ano na França, Itália e Espanha, as principais economias do bloco depois da Alemanha, que por sua vez deve registar queda de 6,3% em 2020.