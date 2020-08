O País Basco está atrás, com 403 casos confirmados nas últimas 24 horas, enquanto na Catalunha os contágios caíram para 113, de acordo com o último balanço, que acrescenta mais 5.507 infeções à contagem global, com 314.362 pessoas infetadas desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 715 mil mortos e infetou mais de 19,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.